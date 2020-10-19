ايطاليا : مسحة واحدة لفيروس كورونا والإنفلونزا

أنسامد- 19 أكتوبر/ تشرين الأول - بدأ نظام مراقبة الأوبئة الايطالي، والذي سيتعين عليه هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مراقبة الوضع الصحي المتعلق بكوفيد-19 بالإضافة إلى الأنفلونزا و متلازمة الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا.



سيقوم الأطباء المعنيين بنظام بالمراقبة بالابلاغ في حالة كان مرضاهم يحملون أعراضا مشابهة للأنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا المستجد.



في هذه المرحلة، ستقوم السلطات الصحية المحلية بإجراء مسحة على عينة من المرضى المبلغ عن اصابتهم من أجل الكشف عن فيروس الأنفلونزا أو عدوى فيروس كورونا في وقت واحد.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل المزيد من الأطباء للوصول إلى تغطية لا تقل عن 4% من سكان المنطقة. البروتوكول التشغيلي الذي نشرته وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة ينص على ذلك.



