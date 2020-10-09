صحة نفسية: أكثر من 830 ألف مريض في إيطاليا

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - كشف تقرير عن الصحة النفسية في إيطاليا لعام 2018 أن هناك أكثر من 830 ألف ايطالي يعانون من اضطرابات صحية ونفسية، مضيفا أن ما يقرب من 7 من كل 10 مرضى تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.



وأوضح التقرير الذي جاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر أن عدد الايطاليين الذي يعانون من اضطرابات صحية ونفسية بلغ 837.027، من بينهم 53.8% من الإناث و 68.3% من المرضى فوق 45 سنة.



في كلا الجنسين، يوجد عدد أقل من المرضى تحت سن 25، بينما أعلى تركيز جاء في الفئة العمرية 45-54 عاما.



فيما يتعلق بالأمراض، فإن معدلات اضطراب الشخصية الفصامية واضطرابات الشخصية واضطرابات تعاطي المخدرات والتأخر العقلي أعلى بين الرجال منها لدى النساء، بينما العكس بالنسبة للاضطرابات العاطفية والعصبية والاكتئاب.



بالنسبة للاكتئاب، فإن معدلات الإناث تكاد تكون ضعف معدلات الذكور: 29.2 لكل 10000 من السكان بالنسبة للذكور و 48.6 لكل 10000 من السكان للإناث.



