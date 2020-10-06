تطوير كمامة يمكنها تدمير فيروس كورونا

أنسامد - 6 أكتوبر/ تشرين الأول - طورت شركة الصحة السويسرية لينفين جارد، كمامة تعمل بتكنولوجيا التطهير الذاتي التي يمكنها تدمير الفيروس ذاتيا بمجرد وصوله إلى سطحها، في خطوة مهمة قد تساعد في كبح انتشار وباء كورونا المستجد.



هذه الكمامات قادرة على تدمير 99،9% من فيروس سارس-كوف-2، المسبب الأساسي للكورونا فيروس، الذي يخرج خلال عملية الزفير.



وتم تطوير هذه الكمامات بمواد تكنولوجية تم التوصل إليها بواسطة مؤسس الشركة الهندي، سانجيف سوامي، (59 عاما) الذي يدير الشركة السويسرية.



أحدى المميزات المهمة لهذه الكمامة هو القدرة على استخدامها لأكثر من 210 مرة، دون أن تفقد فاعليتها او الحماية الصحية التي توفرها.



وتعتمد هذه الكمامة على وجود شحنة موجبة في المستوى الجزيئي لسطح الأنسجة التي تتكون منها الكمامة، وحينما تلامس الميكروبات هذا النسيج وتدخل في اتصال مع الشحنات الموجبة، فإن الخلايا الميكروبية التي لديها شحنة سالبة، يتم تدميرها، وبالتالي تدمير دائم للميكروب.



هذه التكنولوجيا يتم استخدامها في إيطاليا أيضا من أجل انتاج كمامات وقفازات واقية مصنوعة كاملة في إيطاليا بواسطة كلاريون ليفينج.



وأكدت جامعة برلين الحرة ومعهد إيشن لتكنولوجيا النسيج الألماني، فاعلية هذه التكنولوجيا الجديدة في التدمير الذاتي للفيروس، وذلك بعد تجريبها.



