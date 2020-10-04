دراسة: فقدان حاسة الشم من الاعراض الرئيسية لكورونا

أنسامد- 4 أكتوبر/ تشرين الأول - كشفت دراسة حديثة أن فقدان حاسة الشم أو التذوق من أبرز أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مما يساعد في التمييز بين عدوى كورونا و أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا.



وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة لندن كوليدج أنه من بين كل خمسة أشخاص أبلغوا عن فقدانهم لحاسة الشم أو التذوق، كان هناك أربعة جاءت نتيجتهم إيجابية بفيروس كورونا، بحسب راشيل باترهام، المسؤولة عن الدراسة.



وقالت آنا ديريكو الباحثة في جامعة غوته في فرانكفورت في تصريحات لوكالة "أنسا" : هذا عمل مثير للاهتمام يؤكد ما جاء بالفعل في الدراسات السابقة، مضيفة أن هناك بالفعل العديد من الابحاث والتقارير التي تشير إلى أن فقدان حاسة التذوق أو الشم من الاعراض الرئيسية لكورونا، بعيدا عن الاعراض الاخرى.



شملت الدراسة 567 شخصًا فقدوا فجأة حاسة الشم، وتم إجراء مسحة تشخيصية لهم. حوالي 4 من كل 5 أشخاص جاءت نتيجتهم إيجابية بفيروس كورونا، من بينهم 40% لم تظهر عليهم أي أعراض أخرى للعدوى، ولكن فقط فقدان حاسة الشم.



