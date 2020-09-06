إيطاليا :الصيدليات تحتاج ل 1.5 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا

أنسامد - 6 سبتمبر/ أيلول - سيتم توفير 18 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا هذا العام إلى هيئة الصحة الوطنية الايطالية، بزيادة 6 ملايين جرعة عن العام الماضي، لكن الصيدليات قد تتعرض لنقص في اللقاحات.



ويقول أصحاب الصيدليات إنهم سيحتاجون لمليون ونصف المليون جرعة من لقاح الإنفلونزا للتوزيع عبر قنواتهم. في العام الماضي، طلبت هيئة الصحة الوطنية 12 مليون جرعة، وقد أدت هذه الزيادة البالغة 6 ملايين جرعة المطلوبة إلى قيام شركات الأدوية بإعطاء الأولوية للطلب العام.



وأكدت وزارة الصحة أنه سيتم ايجاد حل لمسألة توافر لقاحات الأنفلونزا في الصيدليات في وقت قصير لتجنب نقص اللقاحات بسبب زيادة الطلب على الجرعات من قبل هيئة الصحة الوطنية.



