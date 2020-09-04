إيطاليا توفر 11 مليون قناع طبي مع إعادة فتح المدارس

أنسامد - 4 سبتمبر/ أيلول - صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن إيطاليا ستوفر 11 مليون قناع طبي للطلاب والمعلمين في المدارس الايطالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد مع إعادة فتح المدارس.



وقال سبيرانزا في تقريره إلى مجلس الشيوخ : مقارنة بالمعلومات السابقة، فإن منحنى الوباء على المستوى الأوروبي تدهور بشكل كبير، مع الارتفاع التدريجي في عدد الإصابات.



وتابع : الأولوية القصوى هي إعادة فتح المدارس. من أجل هذا الهدف "بذلنا كل طاقاتنا، مضيفا أن كافة المدارس سوف تفتح أبوابها مجددا في سبتمبر بأمان، موضحا أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا وفي العالم التي ستوفر 11 مليون قناع للطلاب والمعلمين.



وأشار وزير الصحة إلى أن ارتداء الأقنعة في المدارس إلزامي، ويجب الالتزام بها عندما تكون هناك اتصالات ومخاطر ملموسة، منوها أن هذا الاجراء يمكن تعديله في حالات وبائية خاصة.



