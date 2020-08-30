مستشفى في روما يجري 6 عمليات زراعة أعضاء في أقل من اسبوع

أنسامد - 30 أغسطس /آب - نجح فريق طبي في مستشفى الأطفال Bambino Gesù في العاصمة الايطالية روما في إجراء 6 عمليات زراعة أعضاء في الفترة بين 19 و 24 أغسطس الجاري.



قام الفريق الطبي الذي يضم أكثر من 50 شخصًا بما في ذلك أطباء وممرضات وعاملين صحيين وفنيين ب 4 عمليات زرع كبد وكليتين من متبرعين متوفين إلى 5 مرضى على قائمة الانتظار. جميع المرضى الآن في حالة جيدة.



تم إجراء ثلاث عمليات زراعة كبد من 3 متبرعين مختلفين لثلاثة أطفال، وهم فتاة تبلغ من العمر 11 شهرًا تعاني من رتق القناة الصفراوية في قائمة انتظار منذ 40 يومًا، وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصاب بورم كبدي ينتظر منذ 8 أيام وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات يعاني من رتق القناة الصفراوية.



كما أجريت عملية زرع كبد وكلى لصبي يبلغ من العمر 21 عامًا كان يعاني من وجود حمض الميثل مالونيك (مرض أيضي خطير) على قائمة الانتظار منذ 10 أشهر، بينما تم زرع الكلية الأخرى لدى طفل يبلغ 12 عامًا مصابًا بتشوه في المسالك البولية.



