معهد الأورام في إميليا رومانيايطلق مشروع لعلاج اورام المعدة

أنسامد- 27 أغسطس/آب - أطلق معهد الأورام (Irst) في إقليم رومانيا الإيطالي مشروعا علاجيا مخصصا لكل مريض، ضد أورام المعدة التي تعد من أكثر أنواع الأورام التي تسبب وفيات حول العالم.



يقوم المشروع على أطروحة للتنبؤ الشخصي لكل مريض عن مدى استجابته للعلاج ضد سرطان المعدة، الذي يعد خامس أكثر الأورام الخبيثة انتشارا حول العالم، نظرا لتشخيصه الذي يحدث متأخر دائما وعلاجه غير الفعال، إضافة إلى كونه ثالث أكثر أسباب للوفاة بالأورام لدى الجنسين.



اسلوب العلاج الشخصي حسب كل مريض تم اقتراحه ضمن دراسة دولية، ضمن مشروع بتنسيق بين معهد الأورام في إقليم رومانيا، ومعاهد بحثية وجامعات أخرى في إيطاليا وفرنسا واليونان. ويقوم هذا الاسلوب على التحليل التكاملي للورم، والتنبؤ بالاستجابة االشخصية حسب كل مريض مريض تجاه هذا النوع من السرطان.



ويهدف المشروع إلى تحديد أدوات تحليلية قادرة على التنبؤ بالاستجابة الشخصية على العلاج ضد سرطان المعدة، كل مريض على حدى، وكذلك دمج البحوث المختلفة سواء الأساسية أو الانتقالية أو المتعلقة بالنفسية الاجتماعية، من أجل تطوير وتحسين أدوات التمييز المبكر للمرضى المصابين بهذا النوع من الأورام الذي يظهرون استجابة للعلاج أو على العكس يبدو لديهم نوع من المقاومة الخطيرة للعلاج.



ويتم تمويل هذا المشروع جزئيا من قبل برنامج الاتحاد الأوروبي لتطوير الطب الشخصي Era PerMed، بمبلغ 250 ألف يورو، كجزء من تمويل كلي يبلغ 1،1 مليون يورو. ويعد هذا المشروع هو الدراسة الثالثة التي يجريها هذا المعهد الإيطالي، وتستفيد من تمويل أوروبي لسنة 2019.



