مسؤول ايطالي : الانتخابات وعودة المدارس في خطر بسبب كورونا

أنسامد - 21 أغسطس /آب - صرح والتر ريكياردي استاذ الصحة في الجامعة الكاثوليكية ومستشار وزارة الصحة الايطالية أنه قد يكون هناك خطورة في تنظيم الانتخابات المقبلة وحتى إعادة فتح المدارس اذا زاد انتشار فيروس كورونا المستجد.



واضاف في تصريحات تليفزيونية : قد تكون الانتخابات المقبلة وحتى إعادة فتح المدارس "في خطر" "إذا زاد انتشار الفيروس"، لكن في الوقت الحالي يبدو أن إيطاليا بعيدة عن الخطر.



وتابع : المدارس ستفتح أبوابها مجددا ويتم عمل كل شيء لإعادة فتحها بأمان. في بلدان أخرى، ارتفع منحنى العدوى بطريقة مقلقة. لحسن الحظ، لم يعد هذا هو الحال في إيطاليا حتى الآن ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإبقاء الوضع تحت السيطرة.



وأردف قائلا : في إيطاليا ، ارتفعت الاصابات قليلاً. لكن في بلدان أخرى مثل إسبانيا أو كرواتيا، ارتفعت بشكل كبير. في تلك البلدان اليوم لا يمكن التصويت. في إيطاليا ، نعم يمكن التصويت، وأكثر من ذلك. سيكون من الممكن التصويت إذا غيرت جميع الفئات العمرية، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا، من سلوكها بشكل إيجابي.



ونوه إلى أنه من أجل عودة الدراسة في المدارس، يعد توزيع الطلاب في أماكن يمكنهم فيها الحفاظ على مسافة امنة فيما بينهم أمرًا ضروريًا ولا يمكن استبداله باستخدام القناع. إذا كانت هناك استثناءات ستتم بشكل مؤقت فقط.



