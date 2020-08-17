منظمة الصحة العالمية توصي بتاجيل علاجات الاسنان

انسامد - 17 اغسطس - اب - اوصت منظمة الصحة العالمية بتأجيل علاجات الأسنان غير العاجلة ، بما في ذلك الفحوصات وتنظيف الأسنان والرعاية الوقائية أو التجميلية ، لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا . وقد حددت المنظمة الحالات التي تقتضي التدخل العاجل و الضروري في وثيقة نشرت في 3 أغسطس لكنها صدرت أمس.



من جهتها فان الرابطة الوطنية لأطباء الأسنان الإيطاليين كانت قد ارسلت الي أطباء الأسنان الإيطاليين الوثيقة التي أعدتها اللجنة العلمية الفنية في مايو وتم التصديق عليها من قبل وزارة الصحة مع المؤشرات اللازمة للوقاية من الخطر البيولوجي من فيروس كورونا في المرحلة الثانية.



توضح منظمة الصحة العالمية أن العلاجات العاجلة تشمل التهابات الفم الحادة والتورم والالتهابات الجهازية والنزيف والألم الشديد الذي لا يمكن علاجه بالأدوية وصدمات الأسنان والتدخلات المطلوبة قبل الإجراءات العاجلة الأخرى.



