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جمال و صحة - صحة
كورونا: تجريب أول لقاح صنع في إيطاليا 24اغسطس
    أنسامد- 12 أغسطس/آب - تلقى معهد سبالانزاني، الجرعات الأولى لأول لقاح صنع في إيطاليا من أجل البدء في تجريبه على البشر ابتداءا من 24 أغسطس الجاري.

    وبحسب مفوض الصحة بمنطقة لاتسيو، أليسيو داماتو، فإن اللقاح الذي وصل المعهد، جاهزا للاختبار السريري على البشر، مضيفا أن المعهد يجري البحث عن متطوعين للتجربة.

    تشير منطقة لاتسيو إلى أن اللقاح قد اجتاز بالفعل الاختبارات ما قبل السريرية التي أجريت في المختبر وعلى نماذج حيوانية، حيث أظهر اللقاح استجابة مناعية قوية وتحسن صحي.

    ووفقا لآخر المعلومات، فقد أعطت مؤخرا، اللجنة الوطنية للأخلاق بمعهد سبالانزاني في روما، موافقتها على تجريب اللقاح، وبدأت المرحلة الاولى من التجارب البشرية لمنصة التطعيم الإيطالية التي تم إطلاقها بالتعاون بين المعهد الوطني للبحوث الدولية والمجلس القومي للبحوث، بتمويل من وزارة البحث العلمي ومنطقة لاتسيو وبدعم من وزارة الصحة.

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