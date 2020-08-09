عالم أوبئة: من غير المقبول أن يتنقل الناس وهم مصابون بكورونا

أنسامد - 9 أغسطس /آب - قال عالم الأوبئة الايطالي بييرلويجي لوبالكو إنه لم يعد مقبولا أن ينتقل الناس من مكان لاخر وهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، مضيفا : عند الاصابة بالحمى يلزم المصابون منازلهم، وكان هناك انتشار كبير لفيروس كورونا تسبب فيه أيضًا اشخاص كانوا يتنقلون وهم مصابون، وهذا غير مقبول اليوم.



وتابع في نهاية الاجتماع الذي عقد في باري لتقييم الوضع المتعلق بفيروس كورونا : علينا أن نتعايش مع الفيروس الذي ينتشر. اليوم نحن نعرف الفيروس ونعرف كيفية التعامل معه. علينا تحويل ما كان يعتبر حتى يوم أمس حالة طوارئ صحية إلى إدارة عادية وطبيعية للوباء. نحن جاهزون. والقواعد موجودة.



وأشار : لقد نظمنا كافة الانشطة. هناك الآلاف والآلاف من الضوابط، داعيا إلى التعامل بشئ من الاهتمام، والالتزام بارتداء القناع الطبي خاصة في الأماكن المغلقة وغسل الأيدي.



