مشروع بمدينة البندقية الايطالية لمساعدة الامهات بعد الولادة

أنسامد - 26 يوليو / تموز - تم اطلاق مشروع في مدينة البندقية الايطالية لمساعدة الأمهات الجدد أثناء الحمل والولادة، وتجنب اكتئاب ما بعد الولادة وتشخيصه ورعاية النساء اللائي يعانين منه.



ويتم تمويل المشروع الإقليمي للوقاية والتشخيص والعلاج من الاكتئاب لدى الامهات من قبل وزارة الصحة بمبلغ 275 ألف يورو.



وتعتزم مدينة البندقية بالتعاون مع سجل المواليد تنفيذ المسارات المصاحبة للحمل والولادة في جميع الوحدات الصحية المحلية التسع في إقليم فينيتو، مما يعزز أفضل التجارب سواء في المستشفيات أو على مستوى الإقليم.



من المقرر أن تبدأ الحملة الإعلامية للترويج للمشروع قريبًا، حيث سيتم توزيع منشورات وملصقات في أقسام التوليد وأمراض النساء في كافة المستشفيات، وفي العيادات الخارجية لتذكير النساء بأن "كل حياة جديدة مغامرة رائعة "وإرسال رسالة مفادها أنه في حالة وجود مشاكل، من الممكن طلب المساعدة من المستشفى والخدمات المحلية المشار إليها.



في غضون ذلك، بدأ برنامج التدريب الذي سيشمل 4000 عامل صحي مع مرور الوقت لرفع مستوى الوعي بالجوانب النفسية للحمل والولادة والمساعدة على اكتشاف أي علامات للقلق أو الاكتئاب وإنشاء شبكة من الخدمات بما في ذلك الطب النفسي للحالات الأكثر عرضة للخطر.



