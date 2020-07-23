مستشفى في بولونيا تجري عملية لزراعة كبد في مكان الطحال

أنسامد- 23 يوليو/ تموز- أجرى أطباء في مستشفى سانت أورسولا عملية غير مسبوقة بزراعة جزء من الكبد محل الطحال لدى مريض كان يعاني من سرطان قولون تسبب في تلف نقائل الكبد لديه.



أنها العملية االجراحية الوحيدة التي تم إجراءها لزراعة عضو غير متجانس، متمثل في الكبد محل الطحال، للسماح له بالنمو من أجل استبداله بالعضو الأصلي التالف.



من حيث التفاصيل، فإن الأطباء في مستشفى سانت أورسولا في بولونيا قاموا بزراعة جزء من كبد سليم في موقع الطحال في جسم مريض، أي في مكان مختلف عن مكان الكبد الأصلي، مع عدم السماح بالجزء الجديد السليم بملامسة الكبد المصاب خوفا من انتقال العدوى.



وسمحت هذه العملية، التي نشرت تفاصيلها مجلة امريكان جورنال للجزء الجديد المزروع بالنمو والقدرة على أداء وظائفه بشكل مستقل في موقع الطحال.



ومع النمو الكافي وعودة النشاط للجزء الجديد، قام الأطباء بإزالة الكبد الأصلي بسبب تلف نقائله وعدم القدرة على إصلاحها بسبب سرطان القولون.



وتشكل هذه العملية دفعة جديدة في علاج الأورام التي تصيب الكبد، إذ تسمح بنمو كبد جديد بعيدا عن العضو التالف.



