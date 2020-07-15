إيطاليا: لومبارديا تسمح للمواطنين بعدم ارتداء الكمامات

أنسامد- 15 يوليو/تموز- سمحت مقاطعة لومبارديا للمواطنين عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة التي يكون فيها تباعد اجتماعي بين الأشخاص.



وشدد رئيس المقاطعة، أتيليو فونتانا، أن ارتداء الكمامات يظل إجباري في الأماكن الخارجية في لومباردي، لكن في حالة التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص، يمكن للمواطنين حينها عدم ارتداء الكمامة.



ووقع رئيس المقاطعة على هذا القرار على أن يكون قابلا للتنفيذ بداية من اليوم، 15 يوليو/تموز، وحتى نهاية الشهر الجاري.



وحتى الآن، يظل إجباري ارتداء الكمامات أو ما بعادلها من أغطية للأنف والفم، في الأماكن الداخلية التي يسمح للجمهور بدخولها، من بينها وسائل المواصلات، في لومبارديا.



الثلاثاء، قدم وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، مرسوما حكوميا لتمديد القيود الصحية المطبقة لاحتواء كورونا، حتى 31 يوليو الجاري.



