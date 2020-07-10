الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

أنسامد- 10 يوليو- حزيران- أعطت المفوضية الأوروبية، ضوءا أخضر للدول الأعضاء لاستخدام دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد.



وجاء السماح باستخدام هذا الدواء بعد إجراءات سريعة اتخذتها المفوضية بعد أسبوع من توصية أصدرتها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وموافقة الدول الأعضاء. وكان من المفترض أن تحتاج هذه الإجراءات أكثر من شهرين في الظروف العادية من أجل الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي.



وتم تقييم البيانات بشأن دواء ريمديسيفير في مدة قياسية زمنيا بفضل إجراءات الاختبار الدورية، التي يمكن أن تلجأ إليها وكالة الأدوية الأوروبية في حالة الطوارئ الصحية العامة، وهو الأمر الذي قاد إلى الحصول على سماح استخدام الأدوية بشكل سريع.



وأشادت مفوضة الصحة والأمن الغذائي، ستيلا كرياكيديس، بسرعة رد الفعل من قبل المفوضية، موضحة أن هناك تصميم من الاتحاد الأوروبي للتفاعل بسرعة في كل مرة يظهر فيها علاج جديد.



ووفقا لهذا الإجراء، فمن الآن وصاعدا، يحظى دواء ريمديسيفير يحظى بتصريح مشروط للبيع في الأسواق، ضمن إطار آلية تنظيمية للاتحاد الأوربوي وضعت لتسهيل الوصول السريع للأدوية في أوقات الطوارئ والتعامل مع التهديدات على الصحة العامة، مثل الوباء الحالي.



