السكان في منتجعات التزلج في ترينتو لديهم أجسام مضادة لكورونا

أنسامد - 5 يوليو / تموز - سجلت منتجعات التزلج الخمسة في مقاطعة
ترينتو الايطالية المزيد من حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد،
حيث أصيب 23% من السكان بالعدوى وطوروا أجساما مضادة، وذلك وفقا
لدراسة أجراها المعهد العالي للصحة ومقاطعة ترينتو.
تم إجراء الدراسة على 85% من السكان المقيمين منذ 10 سنوات. ترتفع
هذه المؤشرات ل 27.73% في كنازي، و 24.7% في كامبيتلو دي فاسا، و
23.61% في فيرميجليو.
ستسمح الدراسات والابحاث التي يتم اجراؤها حاليا بدراسة الوضع
الوبائي المحلي بشكل أفضل، وستوفر معلومات أساسية لوضع استراتيجيات
الصحة العامة.