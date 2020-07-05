السكان في منتجعات التزلج في ترينتو لديهم أجسام مضادة لكورونا

أنسامد - 5 يوليو / تموز - سجلت منتجعات التزلج الخمسة في مقاطعة ترينتو الايطالية المزيد من حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 23% من السكان بالعدوى وطوروا أجساما مضادة، وذلك وفقا لدراسة أجراها المعهد العالي للصحة ومقاطعة ترينتو.



تم إجراء الدراسة على 85% من السكان المقيمين منذ 10 سنوات. ترتفع هذه المؤشرات ل 27.73% في كنازي، و 24.7% في كامبيتلو دي فاسا، و 23.61% في فيرميجليو.



ستسمح الدراسات والابحاث التي يتم اجراؤها حاليا بدراسة الوضع الوبائي المحلي بشكل أفضل، وستوفر معلومات أساسية لوضع استراتيجيات الصحة العامة.



