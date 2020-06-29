إيطاليا: جامعة بولونيا تطور كمامات جديدة شديدة الفلترة

أنسامد- 29 يونيه- حزيران - أنها كمامات المستقبل الأكثر فاعلية ضد الفيروسات والبكتريات المختلفة منها فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت جامعة بولونيا نموذج لآلة يمكنها انتاج كمامات تتميز بقدرة أكبر على فلترة الهواء الذي يمر من خلالها.



وطورت الجامعة بالتعاون مع مجموعة ماركزيني في أقل من شهرين، جهاز فريد من نوعه بحسب الباحثين، يسمح بانتاج ألياف نانوية بوليميرية ذات شحنة ألكتروستاتيكية عالية، لديها قدرة حماية ضد الأمراض أعلى من المواد المستخدمة حاليا في المعدات الحمائية الفردية.



هذه الآلة التي تم تطويرها في معمل الهندسة الصناعية في بولنيا، سوف تدخل العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتسمح بانتاج مواد أكثر فلترة للهوء، بقدرة انتاجية تصل إلى حوالي 7 آلاف كمامة يويما.



وسوف يتم تخصيص الانتاج الاول لإنشاء نموذج لأنواع من الكمامات من نوع FFP3، بواسطة شركة زولا بيدروزا واحدة من أكبر الصمعين الدوليين للوسائل الحمائية الفردية.



