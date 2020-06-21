انخفاض معدلات ​​الإجهاض في إيطاليا

انسامد - 21 يونيو / حزيران - تستمر معدلات الإجهاض في الانخفاض في إيطاليا، حيث تم تسجيل 76.328 حالة اجهاض في عام 2018، بانخفاض بلغت نسبته 5.5% مقارنة بعام 2017.



ويعد عام 2018 العام الخامس على التوالي الذي يتم فيه تسجيل معدلات اجهاض أقل من 100 ألف حالة، حيث انخفضت حالات الاجهاض بأكثر من النصف مقارنة بـ234.801 حالة في عام 1983، وفقا لتقرير لوزارة الصحة تم عرضه على البرلمان.



وارتفع عدد الرافضين للاجهاض بشكل طفيف ليبلغ 69% بين أطباء أمراض النساء و46.3% بين أطباء التخدير و42.2% بين الاطقم غير الطبيية، مقارنة بعام 2017. وأشار التقرير إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمل، والتي كان لها تأثير إيجابي في الحد من حالات الاجهاض.



