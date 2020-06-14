إيطاليا:انخفاض عدد مسحات الكشف عن كورونا

انسامد - 14 يونيو / حزيران - في الأسبوعين الماضيين، انخفض عدد المسحات التي أجرتها المناطق الايطالية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية لمؤسسة Gimbe.



بالنظر إلى الفترة من 23 أبريل إلى 10 يونيو، يشير التقرير إلى انخفاض عدد المسحات باستمرار في الأسبوعين الماضيين (بشكل عام بنسبة 12.6%).



وقد انخفض عدد المسوحات بنسبة 20.7% قبيل إعادة فتح البلاد في 4 مايو، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى، قبل أن ينخفض مرة أخرى بنسبة 18.1% في ضوء انتهاء اجراءات الاغلاق في 3 يونيو. في الأسبوع الماضي كانت هناك زيادة طفيفة في عدد المسحات بلغت 4.6%.



ووفقا لمؤسسة Gimbe، في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، سجلت 12 منطقة ومقاطعة ذاتية الحكم زيادة كبيرة في عدد المسحات، بينما انخفضت في 9 أخرى.



