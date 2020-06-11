تطبيق" جديد في إيطاليا يتيح لك معرفة المصابين بفيروس كورونا

أنسامد - 11 يونيو /حزيران - تطبيق جديد في إيطاليا، قد يصبح جزء من حياة الشعب الإيطالي، كون فيروس كورنا أصبح أحد تفاصيلها اليومية.



التطبيق واسمه IMMUNI يبدأ عمله ما إن يتم تفعيل "البلو توث"، مما يتيح للهاتف الجوال التواصل لنحو 15 دقيقة مع الهواتف الجوالة ضمن المنطقة، لكن هذا التواصل لن يتيح الحصول على البيانات الشخصية.



ومن خلال هذا التطبيق، سيصبح تتبع المصابين بفيروس كورونا أسهل، لكل من يستخدمه.



وتبدأ مهمة هذا التطبيق بعد إجراء فحص كورونا، وفي حال كانت نتيجته موجبة، سيتم التواصل مع المريض من قبل وزارة الصحة، حيث ستطلب منه تحميل التطبيق على هاتفه المحمول، حيث سيضيف المصاب بياناته مع رمز تشفير خاص به، وما إن يتم إدخال كافة التفاصيل، حتى تصل رسالة لأصحاب الهواتف الجوالة الذين يتواصلون مع الحالة، حيث ستطلب منهم الوزارة أيضا أخذ الحيطة، وإجراء فحص أيضا