ايطاليا:شفاء100 مصاب بفيروس كورونا بعد علاجهم بالأوزون

أنسامد - 4 يونيه - حزيران - أثبت العلاج بالاوزون والأكسجين فاعليته في علاج 100 مريض بفيروس كورونا المستجد في العديد من المستشفيات الإيطالية.



وبحسب رئيس شركة "Sioot" للعلاج بالأوزون، ماريانو فرانزيني أن أكثر من 100 مريض بفيروس كورونا المستجد، لاقوا الشفاء في 15 مستشفى في إيطاليا، بعد علاجهم بالأوزون.



وعلاج الاوزون هو أحد أشكال العلاج يرتكز على زيادة كمية الأوكسجين في الجسم، من خلال ضخ الأوزون داخل جسد المريض.



وأوضح فرانزيني، خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب الإيطالي، أن الملفات الطبية أظهرت فاعلية هذا الطريقة العلاجية التي تعزز من تأثير الادوية المستخدمة، إذ أظهرت الدراسات أن الفيروس يمكن القضاء عليه بقوة لدى المريض بهذه الطريقة. وبين فرانزيني أن العلاج بالأكسجين الأوزوني لاقى دعم من 15 مستشفى في إيطاليا التي بدأت استخدامه علىة المرضى في المراحل المختلفة من المرض، مشيرا إلى أن الأوزون هو مضاد للفيروسات والبكتريا والألتهاب.



الأطباء لاحظوا أن العلاج بالأوزون نجح في إذابة الجزء البروتيني في الفيروس، كما حدد 100% من الخلايا الليمفاوية في الجهاز المناعي للجسم، وخفض إلى النصف الجزئيات الالتهابية.



يشير فرانزيني إلى أن العديد من المرضى الذين كانوا على شفا الموت، تم إنقاذهم بفضل هذه الطريقة العلاجية، موضحا أن هذا العلاج ليس له بديل، باستثناء منشط دوائي.



وعدد فرانزيني فوائد هذا الدواء، أولها سرعة الشفاء وتكلفته المنخفضة التي لا تتعدى 15 يورو للجلسة الواحدة، كما أنه علاج طبيعي ولا يسبب مشكلات حساسية، ويمكن للمرضى تلقيه في المنزل، مشيرا إلى أنه حتى اليوم، تم نشر حوالي 1400 دراسة حول استخدام هذا الدواء