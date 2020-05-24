ارتفاع السكر في الدم يسبب مضاعفات لدى مرضى كورونا المسنين

أنسامد - 24 مايو / أيار - كشفت دراسة أجرتها جامعة كامبانيا الايطالية أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يتسبب في حدوث مضاعفات لدى المرضى المسنين المصابين بفيروس كورونا المستجد.



تسلط الدراسة الضوء على آثار السيطرة على نسبة السكر في الدم في وقت مبكر على تطور مرض فيروس كورونا ويفتح آفاقا جديدة للعلاج تهدف إلى الحد من الوفيات.



أُجريت الدراسة على عينة شملت 59 مريضاً تم إدخالهم إلى أقسام الأمراض المعدية في مستشفى سانتانا دي كاسيرتا وجامعة لويجي فانفيتيلي في كامبانيا، حيث اكتشف فريق من الباحثين يضم أطباء باطنة ومتخصصين في الأمراض المعدية وعلماء الأحياء أن ارتفاع مستويات السكر في الدم التي تزيد عن 140 مجم / ديسيلتر عند الدخول للمستشفى مرتبط بزيادة خطر الوفاة.



ووجدت الدراسة أن العلاقة بين مرض السكري وخطر الوفيات في مرضى كورونا تم توثيقها على نطاق واسع. من ناحية أخرى، كان تأثير التحكم في نسبة السكر في الدم على كثافة العلاج المطلوب والوفيات لدى المرضى المصابين بفيروس أقل وضوحًا.



