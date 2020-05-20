دراسةإيطالية:الحجر المنزلي أثر على النوم والمزاج

انسامد - 20 مايو - ايار - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة بادوفا الإيطالية أن الحجر المنزلي الذي أقرته إيطاليا حتى 4 مايو الجاري، قبل تخفيف هذه الإجراءات، تسبب في تغييرات كبيرة في العادات المعيشية لدى الإيطاليين.



وبحسب الدراسة، فرغم أن الحجر كان عاملا أساسيا لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلا أنه كان له تأثيرات نفسية واقتصادية واجتماعية كبيرة عند الإيطاليين، إذ أنه خفض من "جودة المعيشة للمواطنين"، ووضع الصحة النفسية والجسدية للعديد من الأشخاص في خطر.



واعتمدت الدراسة التي أعدها، نيكولا تشليني، من قسم علم النفس العام في الجامعة، بالتعاون مع جوفانا ميوني، من نفس القسم، وناتالي كانال، من قسم علم النفس التنموي والتنشئة الاجتماعية، وسيباستيانو كوستا، من قسم علم النفس بجامعة نابولي الثانية، على تحليل النوم لدى 1310 شخص يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، بمقارنة معدل النوم في الفترة بين 17 إلى 23 مارس وبين الأسبوع الأول من شهر فبراير.



هذه الدراسة التي نٌشرَت في الصحيفة الرسمية لجمعية "أبحاث النوم الأوروبية"، كشفت أن تراجع النشاط الجسدي للإيطاليين وانخفاض فترة التعرض للشمس، وغياب الأنشطة الاجتماعية والخوف من العدوى وكذلك الوضع الاقتصادي الناجم عن الحجر، تسببوا في تدهور جودة النوم، وتغير في نمط السهر، وزيادة الإقبال على الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى تصورات غير صحية لتمرير الوقت.



وأوضح نيكولا تشليني أن الدراسة أظهرت بيانات مقلقة بشأن الصحة العقلية للإيطاليين، حيث تبين ظهور أعراض اكتئاب متوسط وشديد الخطورة لدى 24,2% من الطلاب والموظفون الذين شاركوا في الدراسة، وكذلك أعراض قلق لدى 32،6%، وقلق لدى واحد من كل أثنين شاركوا في هذه الدراسة.



كما أظهرت الدراسة أن العاملين يميلون للسهر إلى ساعات طويلة خلال الليل.



