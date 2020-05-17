نظام المسحات لا يكشف دائما وجود كورونا

أنسامد - 17 مايو / أيار- لا ينجح نظام المسحات دائما في الكشف عن وجود فيروس كورونا المستجد، حيث كشفت التجارب الطبية اليومية عن تشخيص المزيد من المرضى الذين يعانون من وباء كورونا سريريا، على الرغم من سلبية العينات التي أجريت بعد مسحتين متتاليتين.



فقد توفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا في كيافاري في اقليم ليغوريا في 27 أبريل نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد، لم تثبت التحاليل إصابته به.



يقول ماريو بالزانيللي رئيس مركز مكافحة كورونا في تارانتو إن 45 مريضا مصابا بفيروس كورونا من أصل 100 كانت نتيجة المسحة لديهم سلبية بعد اجراء المسحة مرتين على الرغم من وجود المرض.



في الشهر والنصف الماضي، عالج مركز مكافحة كورونا في مدينة بوليا 283 حالة مشتبه اصابتها بفيروس كوورنا، 74.2% منها كانت أعراضها متوافقة مع المرض، ولكن كانت نتيجة المسحة سلبية.



يضيف بالزانللي : من الواضح أن المسحات قد لا تكتشف وجود المرض، هذه البيانات تنبثق من تجربتنا والعدد مرتفع بالتأكيد، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن العدد الحالي للحالات أقل من الواقع.



