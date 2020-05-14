سيليري:التنقل بين مناطق لومبارديا اول يونيو

انسامد - 14 مايو - ايار - اعرب بير باولو سيليري ، نائب وزير الصحة في" سيركو ماسيمو عن اعتقاده بامكانيةالتنقل بين المناطق في لومبارديا ، حيث يوجد 12 منطقة بها أقل من 12 مصابًا ، اعتبارًا من اول يونيو .



و اضاف الي انه سيكون هناك إمكانية للانتقال من منطقة إلى أخرى كما سيكون من الممكن أيضًا مغادرة لومبارديا ".



قال سيليري انه اعتبارًا من 18 مايو ، سنخطو خطوة إلى الأمام ستكون هناك حرية أكبر وأكد انه في الوقت الحالي ، هناك 12 منطقة بها أقل من 12 مصابا ،وفقا لبيانات لومبارديا الاخيرة ولكنه قال لا يمكنني أن أضمن اليوم حرية الحركة بين المناطق المختلفة لأن الوضع يتغير لحظة بلحظة خاصة وإنها مرحلة مبكرة جدًا لتحديد موقف واضح .



واشار الي ان الامر يبدو كما لو أن إيطاليا قد أعطيت خطاب استقالة بعد مرض سيئ ، والآن لديها فترة تعافي مدتها أسبوعان. وقال "إنها" لحظة ملاحظة وإعداد.. ويخلص إلى أنه يجب علينا أن نكون مستعدين ويقظين جدا لتجنب وقوع اي موجات عدوى أخرى.



