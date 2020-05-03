دراسة:جميع مرضى فيروس كورونا يطورون أجسامًا مضادة

أنسامد - 3 مايو / أيار- كشفت دراسة أجرتها جامعة Chongqing الطبية أن أولئك الذين يتعافون من فيروس كورونا المستجد دائمًا ما يطورون أجسامًا مضادة للحماية من الفيروس.



ووجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية نيتشر الطبية أن 100% من المرضى طوروا أجساما مضادة خلال العدوى الأولى والتي تحمي على المدى الطويل. وهذا يعني أن الاختبار المصلي يمكن أن يكون مفيدًا في تشخيص المرضى المشتبه فيهم، ونتائج المسحة السلبية وتحديد المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض.



حتى الوقت الحالي، لم يكن من الواضح ما إذا كانت استجابة الأجسام المضادة لفيروس كورونا استمرت مع مرور الوقت وما إذا كان الاختبار المصلي يمكن أن يكون مفيدًا.



ووفقا للدراسة، فقد لوحظ أن 285 مريضًا تمت دراستهم قد طوروا أجسامًا مضادة محددة للفيروس بعد حوالي 17-19 يومًا من ظهور الأعراض، أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم أجسام مضادة (أي التي تنشط فورًا عندما الاصابة بعدوى جديدة، فقد طور 94.1% منهم أجساما مضادة بعد 20-22 يومًا من بداية الأعراض.



