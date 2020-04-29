ايطاليا:اختبار فك الاغلاق لمدة اسبوعين

انسامد - 29 ابريل - نيسان - في ايطاليا سيبدأ اختبار قرار فتح البلاد الجزئي لمدة 14 يوما اعتبارا من 4 مايو القادم. في خلال الاسبوعين سيتم قياس تاثير قرار فك الانغلاق علي مستوي العدوي و دراسة ما اذا كان الفتح الكامل سيؤدي الي انهيار سريع و كامل للمنظومة الصحية والرعاية المركزة اخذا في الاعتبار لتوقع 151 الف مريض في المستشفيات في شهر يونيو.



وفقا لتقرير فني قدمه المعهد العالي للصحة واللجنة العلمية الفنية الي الحكومة ليس هناك هامش حركة كبير بالنسبة لنتائج الفتح و يحذر من مخاطر فك الحظر الكامل و يعرض سيناريوهات محتملة للمرحلة الثانية من الفيروس.



و من اسوأ السيناريوهات الخاصة بفك الحظر و تعميم الانشطة و ما بينها اعادة فتح المدارس فاذا عاد مؤشر العدوي للزيادة فان حجرات الرعاية المركزة ستصل لمرحلة التشبع قبل اقل من شهر و تحديدا في 8 يونيو.



