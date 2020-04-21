بريجلياسكو:نتائج اختبارات كورونا ليست مؤكدة

قال عالم الفيروسات فابريزيو بريجلياسكو ان الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا تحتاج الي وقت كبير خاصة و ان كانت لا تعطي اي مؤشر يضمن حصانة كاملة من المرض مع الاخذ في الاعتبار هامش الخطأ خاصة تجاه الحالات الايجابية الخاطئة مما يؤكد الثقة في التحاليل السلبية التي يمكن اعتمادها بشكل عام .



و يضيف انه في حالة التحليل الايجابي يعاد الاختبار واخذ مسحة من المريض للتاكد من حالة الاجسام المضادة و ما اذاكانت تطورت من نفسها لمعرفة ما اذاكان الشخص حاملا للفيروس خلال فترة النقاهة و هنا يكون معديا للاخرين.



و يعرب البروفيسور عن قلقه من نتائج الاختبارات السريعة حيث ان هامش الخطأ فيها كبير و يمكن ان يؤدي الي نتائج كارثية خاصة فيما يتعلق بعدد الحالات التي تبدو ايجابية.



و يقول ان الاختبارات لا تستخدم اصلا لتشخيص المرض بقدر استخدامها لرصد تطور انتشار الفيروس الفعلي من منطقة الي اخري".



