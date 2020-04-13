كورونا:دليل مجاني على الإنترنت للممرضات

انسامد - 13 ابريل - نيسان - الدورة التدريبية المجانية المخصصة
لجميع طاقم التمريض الإيطالي حول الإجراءات المطلوبة لإدارة فيروس
كورونااصبحت الان متاحة عبر الإنترنت.
تم الترويج للمبادرة ، برعاية جامعة سان رافائيل في ميلانو ، من
قبل مؤسسة غير ربحية تسمي ايطالي جينيريشن .. وتنقسم الدورة -
المتاحة على موقع الاتحاد الوطني لمهن التمريض - إلى ثلاث وحدات
لمدة إجمالية مدتها ثماني ساعات.
تقدم الدروس مؤشرات عملية وقابلة للتطبيق على الفور على معدات
الحماية الشخصية وطرق استخدامها الصحيحة ، والتهوية غير الغازية ،
وإدارة الإجهاد في حالات الأزمات لأولئك الذين لم يكن لديهم خبرة
مباشرة أو مستمرة في وحدات العناية المركزة .
يقول المقرر ان مدة الدورة حوالي 10.4 ساعة معتمدة من التعليم
الطبي المستمر (