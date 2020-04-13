كورونا:دليل مجاني على الإنترنت للممرضات

انسامد - 13 ابريل - نيسان - الدورة التدريبية المجانية المخصصة لجميع طاقم التمريض الإيطالي حول الإجراءات المطلوبة لإدارة فيروس كورونااصبحت الان متاحة عبر الإنترنت. تم الترويج للمبادرة ، برعاية جامعة سان رافائيل في ميلانو ، من قبل مؤسسة غير ربحية تسمي ايطالي جينيريشن .. وتنقسم الدورة - المتاحة على موقع الاتحاد الوطني لمهن التمريض - إلى ثلاث وحدات لمدة إجمالية مدتها ثماني ساعات.



تقدم الدروس مؤشرات عملية وقابلة للتطبيق على الفور على معدات الحماية الشخصية وطرق استخدامها الصحيحة ، والتهوية غير الغازية ، وإدارة الإجهاد في حالات الأزمات لأولئك الذين لم يكن لديهم خبرة مباشرة أو مستمرة في وحدات العناية المركزة .



يقول المقرر ان مدة الدورة حوالي 10.4 ساعة معتمدة من التعليم الطبي المستمر (