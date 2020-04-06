الخبراء:نظام غذائي متوازن والبقاء بالبيت يقي من الكورونا

انسامد - 6 ابريل - نيسان - صرح بيسكارا نيكولانتونيومدير معهد العلوم الغذائية المتخصصة انالبقاء بالبيت مع اتباع اسلوب غذائي متوازن يساعد علي الوقاية من فيروس الكورونا حيث يعمل علي رفع النظام المناعي للجسم و هو خط الدفاع الاول الذي يهاجمه الفيروس .



و ينتقد البروفيسور عدم وضع نظام غذائي صحي و متوازن يتبعه المواطنون للحفاظ علي صحتهم من الفيروس خاصة في تلك المرحلة التي تتطلب نظام غذائي و اسلوب حياة صحي لا يعتمد علي السماح بماكولات معينة او منع اخري بقدر ما هو قائم علي ضرورة اخذ بعض المعلومات الاضافية في الاعتبار من شانهاالمساعدة علي الحفاظ علي سلامتنا..



ويشير ايضا الي ان فترات العزل الطويلة بالمنازل من شانها خلق انواع اخري من المشاكل النفسية الاكتئابية و زيادات في الوزن خاصة مع قلة النشاط الحركي و عدم توازن الوجبات الغذائية...



واكد انه وفقا للاحصاءات فقد زادت نسبة شراء الشيبسي بنسبة 31 بالمائة و البيرة بنسبة 13.8 في المائة والحلويات بنسبة 57.7 بالمائة و البيتزا المجمدة بنسبة 54.3 في المائة .



و يطالب البروفيسور بضرورة العودة الي العادات الصحية بداية من الاشخاص الذين يبلغون العقد الثالث وما فوق اي تناول الخضروات الورقية والليمون والخرشوف والقرنبيط و الكوسة بالاضافة الي الفواكه الطازجة مثل الفراولة والكيوي والبرتقال و التفاح والكمثري لاحتوائها علي فيتاميني ايه وسي و يؤكد علي ضرورة تناول الاسماك بالاضافة الي القيام باي نوع من النشاط البدني بالبيت.



