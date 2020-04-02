اكتشاف فحوصات دم تكشف مبكرا عن 50 نوع من السرطان

انسامد - 2 ابريل - نيسان - توصل العلماء الي نوع جديد من فحوصات الدم يمكنه الكشف عن أكثر من 50 نوع من السرطانات في مرحلة مبكرة تسبق ظهور الأعراض من بينها ما يصل إلى 12 نوع من أكثر الأنواع شراسة و تعقيدا نظرا لصعوبة التشخيص المبكر مثل سرطان البنكرياس. وهذه النتيجة غير العادية أوردها مايكل سيدن من شركة يو اس الأمريكية المتخصصة في الأورام.



يعتمد الاختبار على دراسة الحمض النووي للورم المتداول في الدم من خلال برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي.



تم تطوير البرنامج على أساس عينات الدم من 1500 شخص يعانون من أورام غير معالجة والعديد من الأفراد الأصحاء... ثم تم اختبار البرنامج عن طريق تحليل 650 عينة دم من مرضى السرطان و 610 عينات من عناصر التحكم الصحية... كان النظام "محددًا للغاية" في إجراء التشخيص مع هامش خطأ لا يتعدي 0.7 ٪ .



قال فابريس أندريه من معهد جوستاف روسي في فرنسا "هذه دراسة حاسمة وتمثل خطوة أولى نحو تطوير اختبارات فحص اكثر بساطة. وخلص إلى أن "الاكتشاف المبكر لأكثر من 50٪ من السرطانات يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح كل عام حول العالم"