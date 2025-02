'Le Montagne del Sole', il piacere infinito della Calabria

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Presentato alla BIT di Milano negli spazi della Regione Calabria, il progetto Le Montagne del Sole, finanziato dal Ministero del Turismo, coinvolge più di trenta borghi adagiati tra cinquanta chilometri di costa jonica a sud di Catanzaro e le pendici delle Serre Calabresi. Nasce così una destinazione mediterranea nuova, pronta a offrire piaceri ed esperienze inediti di fruizione del territorio, puntando su sostenibilità e rigenerazione, tanto per le emozioni del visitatore, quanto per le comunità ospitanti.Il concetto che guida l'iniziativa è "piacere infinito / infinite pleasure", in riferimento all'infinità di occasioni di visita in ogni stagione, agli innumerevoli paesaggi naturali e culturali, grazie alla posizione nel punto più stretto d'Italia, dove Jonio e Tirreno quasi si toccano e si può ammirare l'alba sull'uno e il tramonto sull'altro, alle stratificazioni storico-artistiche, per un mosaico che va dall'antica Grecia ai Normanni, dai Bizantini agli Svevi, passando per figure e contesti unici, come Cassiodoro e i Certosini. Il tutto connesso al piacere, fisico ed emotivo, dell'enogastronomia e dell'offerta outdoor/adventure, tra trekking e cicloturismo, insieme al divertimento senza orari e all'arte, perpetuamente generata dal riuso. E infinite saranno le volte in cui l'ospite sarà accolto dal "piacere" di conoscersi con un'intera comunità, puntando così su un'italianità riconoscibile, ma plurale e lontana dagli stereotipi.All'orizzonte, tre appuntamenti cardine: il CFF - Calabria Food Fest (giugno e settembre), festival diffuso alla riscoperta dei piatti della tradizione, in sinergia con le scuole alberghiere e le comunità locali, unito a un cultural tour con creator digitali e giornalisti internazionali; Riciclart - artistic retreat (agosto), una residenza artistica rigenerativa, in cui l'abbandono si fa meraviglia, composta di laboratori creativi aperti al pubblico, dove visitatori e residenti potranno sperimentare direttamente la creazione artistica con materiali di recupero, momenti conviviali nei borghi storici a contatto con gli artisti, workshop sulla sostenibilità per bambini e famiglie; BAM! (18-25 maggio), che vedrà per la prima volta in Calabria il celebre raduno europeo Bicycle Adventure Meeting insieme al collettivo internazionale Enough Cycling, lungo la Ciclovia dei Parchi calabrese per un'offerta di cicloturismo arricchita da incontri, musica e momenti conviviali. "Creare destinazioni e rigenerare comunità è il nostro obiettivo" commenta Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi, promotore delle iniziative e partner del progetto, a margine di un panel con l'assessore regionale Giovanni Calabrese, il presidente del GAL Serre Calabresi, capofila, Marziale Battaglia, e del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì."Condividiamo con tutti i partner uno sforzo congiunto di promozione dell'area - prosegue Donato - e della Calabria intera, con spirito contemporaneo e sicuro di sé, per posizionarci su scala internazionale e valorizzare un turismo autenticamente rigenerativo". (ANSAmed).

