Verso nuova visione di turismo sostenibile in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 06 FEB - Il ministro del turismo Sofien Tekaya ha dichiarato che il suo dipartimento sta lavorando, in coordinamento con tutte le parti interessate, all'ideazione di una nuova visione per il turismo tunisino basata su sostenibilità, innovazione e responsabilità.Attraverso una serie di programmi e iniziative, questa strategia mira a consolidare la posizione della Tunisia come destinazione turistica di punta e a garantire che il settore turistico contribuisca allo sviluppo economico e sociale nelle varie regioni del paese.Presiedendo l'apertura del Forum del terzo distretto che comprende Siliana, Kasserine, Mahdia, Monastir, Kairouan e Sousse, organizzato dal governatorato di Sousse sul tema: "Verso la promozione di un polo turistico interregionale integrato e diversificato: turismo sostenibile e sviluppo inclusivo", il ministro ha sottolineato l'importanza del settore del turismo e dell'artigianato come una delle industrie più importanti al mondo e in Tunisia in termini di creazione di ricchezza e posti di lavoro e contributo diretto allo sviluppo economico e sociale. Svolge inoltre un ruolo chiave nel promuovere l'immagine della Tunisia in tutto il mondo e nel potenziare la sua competitività per attrarre turisti e investimenti.A questo proposito, il ministero del Turismo ha assicurato che ogni sforzo è esercitato per promuovere la ricchezza del paese, le risorse naturali, il patrimonio materiale e culturale, sostenendo il turismo alternativo, le comunità locali e incoraggiando la creazione di aziende comunitarie, al fine di rendere la Tunisia una destinazione turistica leader a livello regionale e globale.Tekaya ha chiesto, a questo proposito, di concentrare gli sforzi sul miglioramento della qualità del prodotto, diversificando l'offerta turistica e migliorando le infrastrutture di base e logistiche, dando al contempo all'igiene, alla pulizia e all'abbellimento dell'ambiente il posto che meritano.L'obiettivo è anche quello di garantire che i programmi di formazione siano adattati alle esigenze dei professionisti. Il ministro ha anche chiesto di elaborare una strategia di comunicazione e promozione orientata alla ricchezza del terzo distretto, rafforzando gli investimenti e incoraggiando le aziende comunitarie e le start-up in questo campo. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA