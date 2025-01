Federitaly, una rassegna del Made in Italy su Msc Grandiosa

Il Made in Italy salpa con Msc Grandiosa: un evento senza precedenti per promuovere l'eccellenza italiana nel mondo. Questo l'annuncio di Federitaly per il lancio di un evento unico ed esclusivo che porterà le eccellenze del Made in Italy su una delle navi da crociera più prestigiose al mondo: Msc Grandiosa. Dal 5 al 12 ottobre 2025, la crociera attraverserà il Mediterraneo, facendo tappa nei porti di Italia, Spagna e Francia, offrendo un palcoscenico straordinario alle aziende italiane selezionate che avranno l'opportunità di presentare i propri prodotti e servizi a un pubblico internazionale di oltre 6000 passeggeri.Un evento realizzato da Federitaly in collaborazione con Msc Crociere, che rappresenta una vetrina eccezionale per le imprese italiane, espressione dell'artigianalità, della qualità e dell'innovazione che caratterizzano il nostro Paese. Le aziende selezionate avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi in un contesto esclusivo e internazionale; partecipare a eventi di networking con operatori e stakeholder di livello globale; promuovere il Made in Italy in un'esperienza immersiva e coinvolgente."Con questo evento vogliamo portare il Made in Italy oltre i confini tradizionali, creando un'esperienza unica che unisce business, turismo e cultura. Federitaly continua la sua missione di valorizzazione delle eccellenze italiane con un'iniziativa che segnerà un nuovo capitolo nella promozione internazionale delle nostre imprese", ha dichiarato Carlo Verdone, presidente di Federitaly. Le aziende partecipanti saranno selezionate da un'apposita commissione interna di Federitaly. Potranno partecipare aziende di tutti i settori: sia di prodotti sia di servizi.

