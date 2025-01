Tunisia: ministro, almeno 11 mln di turisti nel 2025

(ANSAmed) - TUNISI, 29 GEN - La Tunisia si aspetta di accogliere almeno 11 milioni di turisti nel 2025. Lo ha affermato il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, Soufiane Tekaya, a margine della cerimonia di chiusura di un progetto per la promozione del turismo sostenibile, precisando che il dicastero da lui diretto sta attualmente elaborando un programma completo per il 2025 incentrato sul turismo balneare, sanitario, culturale e ambientale. Detto programma, annunciato tra breve, sarà elaborato nell'ambito di un partenariato pubblico-privato (ppp) e sarà specifico per ogni regione e distretto. Saranno adottate misure anche in termini di collegamenti aerei per raggiungere gli obiettivi prefissati, ha specificato Tekaya. Il trasporto aereo è il principale ostacolo allo sviluppo del settore turistico, ha sottolineato il ministro del turismo, indicando che lo sviluppo di nuovi collegamenti tra la Tunisia e gli aeroporti europei favorirà l'aumento del numero di visitatori, soprattutto con l'apertura di nuove unità turistiche a Sousse. , Djerba, Tabarka e Tozeur. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA