Più di 17 milioni di turisti in Marocco, era l'obiettivo per il 2026

RABAT - Con 17,4 milioni di turisti a fine dicembre, il Marocco raggiunge la meta prefissata per il 2026. Un obiettivo che sembrava ambizioso e che rappresenta un aumento del 20% rispetto al 2023, ovvero quasi 3 milioni di turisti in più. La cifra riunisce gli ingressi di stranieri che raggiungono 8,8 milioni di visitatori (+23%), e quelli di Marocchini Residenti all'Estero (MRE) che rappresentano 8,6 milioni di arrivi (+17%). La distribuzione equilibrata tra stranieri (51%) e MRE (49%) dimostra la costante attrattiva della destinazione per questi due segmenti. Questi risultati, che superano del 35% i dati del 2019, attestano la rilevanza della tabella di marcia del turismo e confermano che il Marocco è ormai una destinazione turistica essenziale, la prima in Africa.

Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia Sociale e Solidale, spiega: "Questa prestazione eccezionale è il risultato degli investimenti mirati del nostro governo in questo settore vitale per l'economia del nostro Paese, nonché della costante mobilitazione dei professionisti del settore. Bravi a tutti gli attori pubblici e privati ;;che hanno permesso al turismo marocchino di brillare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA