Boom di turisti in Marocco a ottobre, oltre 14 milioni di arrivi

(ANSAmed) - RABAT, 14 NOV - Con 14,6 milioni di turisti fino a ottobre, il Marocco raggiunge un nuovo record avvicinandosi così all'obiettivo del programma ministeriale che prevede di raggiungere i 17 milioni di ingressi entro il 2026.La performance di ottobre ha registrato un aumento del 30% rispetto allo stesso mese del 2023. Intanto l'Ufficio nazionale del turismo marocchino (ONMT) e la compagnia aerea Ryanair hanno siglato un protocollo d'intesa per il lancio da gennaio 2025 di due nuove rotte aeree dirette che collegano Dakhla a Madrid in Spagna e a Lanzarote nelle Isole Canarie. La crescita continua degli arrivi incoraggia gli operatori. Dakhla per esempio, di solito considerata metà di turismo sportivo, ha registrato 250.000 pernottamenti lo scorso settembre, con un aumento del 26% e un tasso di occupazione alberghiera del 40%.Il traffico aereo a Dakhla, ha visto una crescita del 30% dei posti aerei (31.000 posti aerei nel 2024), con tre voli settimanali da Parigi, un volo operato da Royal Air Maroc e due voli da Transavia, oltre a due voli settimanali da Las Palmas da Binter. A partire da gennaio 2025 saranno operative due nuove rotte aeree dirette che collegano Dakhla a Madrid in Spagna e Lanzarote nelle Isole Canarie, con due frequenze a settimana, che secondo il ministero del Turismo aggiungeranno 16.000 posti aerei, aumentando la capacità del 50%, fino a raggiungere quattro rotte aeree internazionali per Dakhla entro due anni.(ANSAmed.

