In Giordania si punta all'ecoturismo, pronti i progetti

(ANSAmed) - ROMA, 5 NOV - La città industriale di Jerash, in Giordania, punta a diventare un sito di ecoturismo.Durante una visita alla città, il primo ministro Jaafar Hassan ha ascoltato i piani di attuazione del progetto, che mirano ad arricchire il turismo e i prodotti ambientali e a fornire nuove esperienze, servizi e strutture per migliorare il turismo nazionale e straniero, scrive l'agenzia Petra. Il progetto, che partirà questo mese, punta a sviluppare anche la zona montuosa che domina le foreste di Jerash, Dibbin, Tal al-Rumman e le montagne che circondano il fiume Zarqa. Ospiterà bazar e mostre di prodotti locali.Durante un dialogo con gli attivisti del volontariato e del lavoro giovanile presso il Jerash Youth Centre, Hassan ha affermato che il governo è impegnato a promuovere idee e iniziative pionieristiche per i centri giovanili e a fornire finanziamenti per loro tramite il ministero della Gioventù.(ANSAmed).

