L'Arabia Saudita inaugura un'isola resort di lusso sul Mar rosso

ROMA - La megalopoli futuristica pianificata dall'Arabia Saudita, nota come Neom, ha annunciato l'apertura della sua "prima vetrina fisica": un'isola di lusso sul Mar Rosso con ristoranti, hotel e attracchi per yacht, dal nome di Sindalah.

"Neom si impegna a supportare la nuova era del turismo di lusso del Regno, con l'apertura di Sindalah", si legge in una dichiarazione dell'amministratore delegato Nadhmi Al Nasr. "La destinazione inaugurale di Neom offre ai visitatori un primo sguardo su ciò che riserva il futuro per il nostro ampio portafoglio di destinazioni e sviluppi".

Sindalah "si estende su 840.000 metri quadrati" e potrà ricevere "fino a 2.400 ospiti al giorno entro il 2028", si legge nella dichiarazione. Sindalah è pronta a diventare una destinazione di prim'ordine per i viaggiatori di lusso e gli amanti degli yacht. Con il suo porto turistico all'avanguardia, il campo da golf di livello mondiale e le diverse offerte culinarie, l'isola soddisfa una vasta gamma di interessi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA