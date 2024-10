Il turismo in Marocco segna un nuovo record ad agosto

RABAT - Le entrate del turismo in valuta estera in Marocco hanno raggiunto il picco senza precedenti di 17 miliardi di dirham (circa 1,5 miliardi di euro), lo scorso agosto, secondo il Ministero del Turismo, dell'Artigianato e dell'Economia sociale e solidale. Con una progressione di quasi il 20% rispetto ad agosto 2023, il dato rappresenta, secondo la stessa fonte, un nuovo record mensile e conferma il trend positivo annuale che ha segnato un aumento dei ricavi cumulati del 7% a 76,4 miliardi di dirham (circa 7,5 miliardi), nei primi otto mesi del 2024.



"Questo record di entrate si basa su un numero eccezionale di arrivi: 1,8 milioni in agosto e 11,8 milioni in totale, dall'inizio dell'anno", ha dichiarato la titolare del dicastero Fatim-Zahra Ammor.

