I ricavi del settore turistico tunisino sono aumentati del 7,2% dal 1 gennaio al 10 settembre 2024, per un valore di 5,1 miliardi di dinari (1,55 mld di euro) rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo gli indicatori monetari e finanziari pubblicati dalla Banca centrale della Tunisia (Bct).Nello stesso periodo il reddito da lavoro cumulativo è aumentato del 3,1%,. Per quanto riguarda i servizi del debito estero, sono aumentati del 46,6%. Le attività nette in valuta estera sono leggermente diminuite a partire dal 20 settembre, per raggiungere 25,7 miliardi di dinari (l'equivalente di 116 giorni di importazioni), rispetto ai 26,3 miliardi di dinari, alla stessa data dell'anno scorso.

