Turismo: on line il nuovo sito 'Destinazione Tunisi-Cartagine'

TUNISI - È on line il sito "Destinazione Tunisi-Cartagine", la nuova piattaforma per promuovere la destinazione tunisina che offre ai visitatori un'immersione nella città cosmopolita e dinamica dove si incontrano tutti i tipi di esperienze: siti archeologici emblematici come le rovine di Cartagine e le Terme Antonine, testimoni di mille anni di storia; la Medina, patrimonio mondiale dell'Unesco, con le sue strade labirintiche e i mercati affollati. Lo rende noto Giz Tunisie, aggiungendo che il nuovo sito mette in risalto Tunisi, mosaico vivente, consentendo ai visitatori, appassionati di storia, cultura, gastronomia, attività balneari o in visita d'affari, di trovare facilmente tutte le informazioni di cui hanno bisogno: attività culturali e artistiche , musei e storia.



La nuova piattaforma fa parte della missione della Destination Management Organization (Dmo) Tunisi-Cartagine finalizzata a riunire le parti interessate pubbliche e private del settore per creare valore al fine di migliorare l'offerta turistica della regione. La Dmo Tunisi-Cartagine è sostenuta dal progetto Promozione del turismo sostenibile in Tunisia realizzato dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato con il sostegno di Giz e finanziato congiuntamente dal ministero federale tedesco per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Bmz) e dall'Unione europea in Tunisia, nell'ambito del programma Tounes Wijhetouna. Link a https://www.destination-tunis-carthage.com

Riproduzione riservata © Copyright ANSA