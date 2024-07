Turismo delle radici, un libro sulle strategie di marketing

(ANSAmed) - ROMA, 05 LUG - Il 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "anno delle radici italiane nel mondo". Il turismo delle radici è una forma di viaggio sempre più diffusa nelle regioni affacciate sul Mediterraneo, che nel secolo scorso hanno subito una forte emigrazione. È di grande attualità, dunque, il libro "Turismo delle radici. Strategie e politiche di marketing" di Sonia Ferrari, docente di Marketing del Turismo e Marketing Territoriale all'Università della Calabria, e Tiziana Nicotera, cultore della materia presso lo stesso ateneo ed esperta di marketing del turismo.Il libro, appena pubblicato da EGEA Bocconi con il contributo di Confcommercio Cosenza, tratta un tema su cui oggi si sta focalizzando l'attenzione di operatori turistici e amministratori pubblici desiderosi di realizzare iniziative promozionali dedicate al ritorno degli italiani nel mondo nella patria di origine. Il volume è il seguito ideale del 'Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia', pubblicato nel 2021 dalle due autrici, che racchiude una serie di studi internazionali sul fenomeno. I viaggiatori delle radici, emigrati e loro discendenti che vogliono riconnettersi con la propria terra di origine, mostrano caratteristiche e bisogni estremamente specifici, che richiedono una pianificazione mirata in termini di marketing per tener conto di motivazioni, aspettative, gusti e preferenze della domanda.L'obiettivo del libro è proprio quello di suggerire a operatori pubblici e privati politiche, azioni e strumenti adeguati per progettare un'offerta competitiva. Il nuovo volume rappresenta una assoluta novità nel panorama dello studio di questo tipo di turismo, poiché incentrato sul marketing strategico e operativo. Nel volume sono presenti numerosi casi studio e contributi di esperti del settore turistico di fama internazionale. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA