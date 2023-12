13 milioni di turisti in Marocco, in 11 mesi, è record

(ANSAmed) - RABAT, 15 DIC - Nuovo record per il turismo in Marocco. Con l'arrivo di 13, 2 milioni di vacanzieri fino a novembre e dunque in 11 mesi complessivi, si è superato il record dell'anno 2019, quando di turisti ne erano arrivati 12,9 milioni in tutto. È il ministero del Turismo a comunicare i dati che sorprendono gli stessi operatori. Il terremoto si settembre e poi la guerra nella striscia di Gaza hanno fatto temere il peggio. I risultati sono ancora più lusinghieri rispetto all'anno precedente: paragonato allo stesso periodo dell'anno finanziario 2022, l'aumento degli arrivi ammonta al 36%.Nel novembre 2023 circa un milione di turisti sono arrivati in Marocco, segnando un aumento del 9% rispetto a novembre 2022.Questa dinamica positiva testimonia l'efficacia delle azioni promozionali e aeree messe in atto dal Marocco, nonché la sua crescente attrattiva come destinazione turistica popolare, secondo il comunicato del ministero del Turismo. "Siamo lieti di questi risultati eccezionali, che ci incoraggiano e motivano ulteriormente a proseguire il lavoro iniziato con tutti gli stakeholder del settore. L'avvio dell'attuazione della tabella di marcia del turismo 2023-2026 sta chiaramente dando i suoi frutti e siamo sulla buona strada per superare l'obiettivo di 14 milioni di turisti entro la fine di dicembre 2023", ha commentato Fatim-Zahra Ammor, ministro del Turismo.

