Turismo d'affari e congressuale, opportunità per la Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 03 NOV - Il turismo d'affari e congressuale rappresenta un'opportunità per riposizionare la Tunisia sulla mappa del turismo mondiale con un nuova visione. Lo ha detto il ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, Mohamed Moez Belhassine, in occasione dell'apertura della prima fiera del turismo d'affari e congressuale "Tunisia Mice Day", organizzata dal Tunisia Convention Bureau (Tcb).



Questo tipo di turismo, ha sottolineato il ministro, rappresenta un valore aggiunto, fa parte della diversificazione del prodotto e dell'offerta turistica nella strategia nazionale di sviluppo del turismo per il 2035 ed è importante che ci sia un'azione congiunta tra le parti coinvolte nel settore per svilupparlo meglio e porre le basi che ne garantiscano la sostenibilità. Belhassine ha affermato che il suo ministero sta lavorando in questa ottica.



Il turismo congressuale e d'affari consente di attirare una vasta gamma di turisti, come ha dimostrato il successo di eventi organizzati dal governo tunisino come il vertice della Francofonia e il Ticad 8. Belhassine ha ricordato che il suo dipartimento ha lavorato per sostenere la creazione del gruppo Tcb, che riunisce gli operatori del settore del turismo d'affari e dei congressi, affinché possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo in questo settore. (ANSA).





Ottieni il codice embed