Marocco: record di turisti a Essaouira, presenze triplicate

(ANSA) - RABAT, 30 AGO - Record di turisti a Essaouira, la città degli Elisei, nel sud-ovest del Marocco. L'estate del 2023 è stata un grande successo per il centro sull'Atlantico, la cui medina è patrimonio Unesco.



"Di solito Essaouira vede la sua popolazione più che raddoppiare nel mese di agosto, quest'anno ha triplicato il numero di turisti e tra questi, otre un terzo provenivano da Paesi europei", si legge in un comunicato del Municipio di Essaouira. Un cambio di rotta, rispetto agli anni precedenti, quando generalmente era il turismo nazionale e quello dei marocchini residenti all'estero a occupare gli alberghi e le spiagge cittadine. Le presenze straniere, circa 300 mila, hanno colorato le viuzze di Essaouira che è anche paradiso per sport quali il windsurfing e la vela.



"L'aumento dei voli diretti per Essaouira ha contribuito in modo significativo a questo risultato continua il comunicato del sindaco - ma secondo molti turisti e leggendo commenti sui social network e negli hotel, oltre alla leggendaria mitezza del suo clima in questi tempi di canicola, l'attrattiva di Essaouira si spiega con l'offerta culturale e artistica e soprattutto quella musicale". Essaouira accoglie ogni anno il Festival della musica Gnaoua, ospitando oltre 200 mila appassionati cultori del genere nello spazio di una decina di giorni. (ANSA).





Ottieni il codice embed