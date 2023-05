A Tunisi il Vertice del Turismo Sostenibile

(ANSA) - TUNISI, 30 MAG - Tunisi ospiterà il 5 e 6 giugno prossimi il secondo Summit del Turismo Sostenibile.



L'evento è organizzato dal World Wide Fund for Nature North Africa (Wwf Na) in collaborazione con i partner del progetto "Restart Med!", un'iniziativa finanziata dall'Unione europea volta a rivitalizzare il turismo sostenibile nelle regioni del Mediterraneo che include Italia, Spagna, Libano, Giordania e Tunisia.



L'obiettivo principale del vertice è rafforzare il posizionamento dei paesi del Mediterraneo come destinazioni turistiche sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici.



Ciò significa proteggere l'ambiente, preservare la biodiversità e garantire un'offerta turistica competitiva sul mercato globale, secondo il Wwf Tunisia.



Il vertice si concentrerà sugli aspetti ambientali di questo tema, evidenziando i legami con le strategie nazionali e regionali e promuovendo nuove opportunità di business per il turismo sostenibile nel Mediterraneo. Il focus del Summit è lo sviluppo di un turismo sostenibile e resiliente di fronte ai cambiamenti climatici nel Mediterraneo, che rimane una regione particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare, gli incendi boschivi, le inondazioni, le condizioni meteorologiche estreme eventi e la diminuzione delle risorse idriche. Queste conseguenze minacciano direttamente la ricchezza naturale e culturale del Mediterraneo, che è spesso una grande attrazione per il turismo sostenibile. (ANSA).





