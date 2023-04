In Tunisia riparte la stagione delle crociere

TUNISI - Con l'arrivo al porto di La Goulette della nave "MSC Grandiosa" con oltre 5.000 turisti a bordo, ricomincia oggi in Tunisia la stagione del turismo crocieristico. Lo ha annunciato il Ministero tunisino dei Trasporti, precisando che il porto di La Goulette accoglierà in media due navi da crociera a settimana, per un totale di 45 nel 2023 e 200 mila turisti stimati. I turisti scesi dalle navi avranno modo di visitare i siti archeologici e turistici della capitale e dei suoi dintorni nell'ambito di viaggi organizzati, precisa il ministero in una nota.



Nel 2022, circa 37 navi da crociera, con a bordo quasi 55mila turisti hanno attraccato al porto di La Goulette, dopo una pausa forzata di quasi tre anni dovuta al covid. Il turismo crocieristico ha risentito fortemente dell'attacco terroristico al Museo del Bardo nel 2015, e da altri attentati successivi, che hanno spinto diversi Paesi a imporre restrizioni ai viaggi in Tunisia. Nel 2010 la Tunisia accolse quasi 900mila crocieristi, poi il loro numero si è ridotto tra i 450mila e i 600mila nel periodo 2012-2014, per poi diminuire ulteriormente negli ultimi anni.



I turisti che scendono dalle navi da crociera vengono solitamente accolti al porto di La Goulette, dove visitano un villaggio turistico che offre prodotti di artigianato tunisino e poi partono alla volta della Medina di Tunisi e di alcuni siti archeologici a Cartagine.