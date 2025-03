Saied, 'presto un piano di risanamento per Tunisair'

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto il ministro dei Trasporti, Rachid Amri, e la direttrice generale ad interim di Tunisair, Halima Khouaja, ai quali ha sottolineato l'"urgente necessità di misure a tutti i livelli per affrontare la situazione critica della compagnia aerea nazionale". Lo si legge in una nota della presidenza.



Saied ha affermato che "non sono accettabili, né le condizioni a bordo dei voli Tunisair né il mancato rispetto degli orari di decollo e atterraggio, aggiungendo che i servizi potrebbero essere notevolmente migliorati". La flotta della compagnia di bandiera, che un tempo era composta da 24 velivoli, ora si è ridotta a soli 10.



Inoltre, le ispezioni tecniche che in genere non richiedono più di 10 giorni presso i principali produttori hanno superato i 123 giorni in Tunisia, costando alla compagnia nazionale decine di miliardi di dinari di perdite, "fondi che avrebbero potuto essere utilizzati per acquistare nuovi aerei", ha evidenziato il presidente, denunciando anche fenomeni di clientelismo.



Secondo Saied è "urgente la necessità di fermare questa emorragia finanziaria, ma Tunisair e l'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine non saranno abbandonati", "proprio come altri siti chiave - il Villaggio Olimpico di El Menzah, lo Stadio Chedli Zouiten, la piscina comunale di Piazza Pasteur, il Parco Belvédère e altre località nella capitale e in tutto il Paese-, che sono stati deliberatamente trascurati in preparazione della loro eventuale vendita a prezzi bassi". Il presidente ha chiesto quindi ai vertici della compagnia di mettere a punto un piano di risanamento.





